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Diyarbakır'da drift atan sürücü, ehliyetini 2 aylığına kaybetti

Diyarbakır'da drift atan sürücü, ehliyetini 2 aylığına kaybetti Sokakta drift atıp trafiği tehlikeye düşüren kamyonetin sürücüsüne 46 bin 392 TL ceza kesildi ve ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.