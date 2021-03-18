Diyarbakır'da günlük 4 ton ciğer tüketiliyor: Hedef 9 ton

Pandemi öncesi 6, sonrası ise 2 ton tüketilen ciğer, kısıtlamaların gevşetilmesiyle yeniden ivme kazandı. Diyarbakırlı esnaf, riskin daha da azalması halinde günlük 9 tona çıkabileceğini düşünüyor.

Diyarbakırlıların sabah kahvaltılarında bile tercih ettikleri, vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabının tüketimi, pandemiyle birlikte getirilen kısıtlamalarla geriledi.

Pandemi öncesi günde 6 tona yaklaşan ciğer tüketimi, getirilen kısıtlamalarla birlikte lokantaların sadece paket servisine geçmesiyle 2 tona kadar düştü. Koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan kentte, lokantaların yüzde 50 kapasiteyle tekrar hizmet vermeye başlamasıyla Diyarbakırlılar yine ciğere koştu.

HEDEF GÜNDE 9 TON

Kısa sürede günde 4 tona çıkan ciğer tüketimiyle, sektörde çalışıp kısıtlama nedeniyle evinde olan personel de işine geri döndü.

Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, vaka oranlarının böyle düşük seyretmeye devam etmesi halinde hedeflerinin günde 9 ton tüketim olduğunu söyledi.

"PANDEMİDEN ÖNCEKİ ORANI YAKALAMA ÇABASINDAYIZ"

Elkaan, sadece ciğer kebabı sektöründe Diyarbakır'da 3 bine yakın istihdam olduğunu ifade ederek, "Pandemiden önce 6 tona yakın bir ciğer tüketimimiz vardı. 6 ton demek, 3 bine yakın istihdam demektir. Bu ayrı bir sektördür. Koronavirüs salgını meydana geldiği zaman bir seferde 6 tondan 2 tona düştük. İstihdam oranında da yüzde 80'e yakın bir düşüş oldu. 3 binden bine düştü. Vaka sayılarının düşmesi, Diyarbakır'ın mavi seviyede olmasıyla lokantalarımız açıldı. Orana baktığımız zaman, pandemiden önceki oranı yakalama çabasındayız. Şu an yaklaşık 4 tona ulaştık. Bu değil ki bu rakamda kalacağız. İnsanlar da biraz çekiniyor gelmeye, onun da biraz etkisi var. Bazı vatandaşlarımız yine paket servisi almaya devam ediyor. Bu vakalar olmasaydı şu an ciğerimiz 9 tondaydı." dedi.

"CİĞER FESTİVALLERİMİZ OLACAK"

Haşim Elkaan, sektörün fabrika gibi çalıştığını ifade ederken, festival düzenlemeyi de planladıklarını belirterek, "Bu yıl ciğerle ilgili bizim çok güzel sürprizlerimiz olacak. Yıl sonunda ciğer festivallerimiz olacak. Coğrafi işaret tescil belgesi almamıza az bir süre kaldı. 2022 yılı da dahil olmak üzere dolu dolu ciğerle Türkiye bizi görecek. Ciğerimiz sağlıklıdır, güzeldir. Kuzu ciğeridir. Rabbimden hastalığın bir an önce gitmesini diliyoruz." diye konuştu.

“PERSONEL ÇIKARMADIK, VARDİYALI ÇALIŞTIRDIK”

1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz ise "Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık." dedi.

“DİYARBAKIR CİĞERİ GERÇEKTEN DE FARKLI”

Spor Öğretmeni Cihat Atay da ciğerin her öğün tercih edilen bir besin olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Diyarbakır'da 7 gün 24 saat tercih edilebilecek bir besin. Sabah kahvaltısında da yenebiliyor. Gece ciğercileri de var. Gecenin istediğimiz vaktinde de yiyebileceğimiz bir besin. Gerçekten Diyarbakır ciğeri dünyada bilinen bir yemek çeşidi. Bütün iller bizim diyor ama Diyarbakır ciğerini gelip yiyerek lezzetini almalarını herkesten istiyoruz. Çünkü Diyarbakır ciğeri gerçekten de farklı. Bunu tatmalarını isterim."