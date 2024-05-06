Ankara'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

İHA
Ankara’nın Sincan ilçesinde, Buğra Ü. idaresindeki 06DYR563 plakalı motosiklet, Ankara Caddesi üzerinde bulunan yaya ışığında karşıya geçmek isteyen Senem K.'yi çarptı.
Kadın hastaneye kaldırıldı
Yaya çarpma sonucu ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış