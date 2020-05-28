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- Diyarbakır'da işçiler vinçten düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da işçiler vinçten düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Vinç sepetine binerek boya yaparken düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 28.05.2020 - 12:51
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, inşaatta vinç sepetine binerek boya yapan Osman ve Yavuz Ataş 4 kat yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
İşçilerden Osman Ataş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan Yavuz Ataş, 112 Acil Servis ekibince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akraba olan 2 işçinin yakınları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'da işçiler vinçten düştü: 1 ölü, 1 yaralı ViDEO