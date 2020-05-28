En Son Haber

İç Haber

Diyarbakır'da işçiler vinçten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da işçiler vinçten düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Vinç sepetine binerek boya yaparken düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.