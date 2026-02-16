Manisa'da motosiklet devrildi: 16 yaşındaki lise öğrencisi öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Salihli ilçesi Adala Mahallesi'nde A.Ö. idaresindeki motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

16 yaşındaki A.Ö., kazada ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, başta ailesi olmak üzere yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Hayatını kaybeden A.Ö.'nün Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.