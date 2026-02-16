Aydın'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı kamerada

- Aydın'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
- Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Kaza anı başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Aydın'ın Efeler ilçesi Aydın-Muğla kara yolu 112 Acil Çağrı Merkezi mevkiinde A.T. yönetimindeki motosiklet, kavşaktan çıkan N.E.'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Başka bir aracın kamerasınca kaydedilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.