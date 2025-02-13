Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yapıldı.

Dumlupınar Mahallesi’nde camı kırılarak içeriden 15 bin TL çalınan market ile Tekel Mahallesi’ndeki bir kurumdan hırsızlık olayının failinin, 30 yaşındaki A.Ş. isimli erkek olduğu tespit edildi.

TANINMAMAK İÇİN KADIN KIYAFETİ GİYDİ

Yapılan incelemelerde, A.Ş.’nin tanınmamak için kadın kıyafetleri giydiği belirlendi. A.Ş., Dumlupınar Mahallesi’ndeki adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.