İHA
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Yolboyu Pirinçlik Mahallesi Siverek yolu mevkisinde seyir halindeki tırın dorsesinde preslenmiş hurdalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Sürücü tırı yol kenarına çekerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır dorseden söküldü.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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