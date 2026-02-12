Abone ol: Google News

Diyarbakır'da torpil şakası dükkan içinde panik yarattı

Bağlar ilçesinde bir grup, iş yerindeki arkadaşlarına şaka yapmak için içeriye torpil atıp kepengi kapattı. Patlama sesleriyle içerideki şahsın panik anları kameraya yansıdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 17:56
  • Diyarbakır'da bir grup, dükkan içindeki arkadaşlarına torpil atarak şaka yaptı.
  • Patlama sesleri korku dolu anlar yaşattı ve kamera tarafından kaydedildi.
  • Kepenge kapatılan içerideki kişi kaçmaya çalıştı ancak arkadaşları tarafından engellendi.

Diyarbakır'da arkadaşlar arasında gerçekleşen şaka, korku dolu anlara sahne oldu.

Bağlar ilçesinde dün bir grup, şaka yapmak için içeride arkadaşlarının olduğu dükkana torpil atıp, üzerlerine kepengi kapattı.

DÜKKAN İÇİNDE KALDI: KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşadı.

Kaçmak isteyen kişiyi arkadaşları kepengi tutarak engelledi.

OLAY AYNI KASK KAMERASINA YANSIDI

Ardından içeriye 2 torpil daha atıldı.

Peş peşe yaşanan patlamalar sonrası dükkandaki panik anları daha önce içeri bırakılan kask kamerasına yansıdı.

İç Haber Haberleri