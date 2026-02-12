Diyarbakır'da torpil şakası dükkan içinde panik yarattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır'da arkadaşlar arasında gerçekleşen şaka, korku dolu anlara sahne oldu.

Bağlar ilçesinde dün bir grup, şaka yapmak için içeride arkadaşlarının olduğu dükkana torpil atıp, üzerlerine kepengi kapattı.

DÜKKAN İÇİNDE KALDI: KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşadı.

Kaçmak isteyen kişiyi arkadaşları kepengi tutarak engelledi.

OLAY AYNI KASK KAMERASINA YANSIDI

Ardından içeriye 2 torpil daha atıldı.

Peş peşe yaşanan patlamalar sonrası dükkandaki panik anları daha önce içeri bırakılan kask kamerasına yansıdı.