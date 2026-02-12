Diyarbakır'da torpil şakası dükkan içinde panik yarattı

- Diyarbakır'da bir grup, dükkan içindeki arkadaşlarına torpil atarak şaka yaptı.
- Patlama sesleri korku dolu anlar yaşattı ve kamera tarafından kaydedildi.
- Kepenge kapatılan içerideki kişi kaçmaya çalıştı ancak arkadaşları tarafından engellendi.
Diyarbakır'da arkadaşlar arasında gerçekleşen şaka, korku dolu anlara sahne oldu.
Bağlar ilçesinde dün bir grup, şaka yapmak için içeride arkadaşlarının olduğu dükkana torpil atıp, üzerlerine kepengi kapattı.
DÜKKAN İÇİNDE KALDI: KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşadı.
Kaçmak isteyen kişiyi arkadaşları kepengi tutarak engelledi.
OLAY AYNI KASK KAMERASINA YANSIDI
Ardından içeriye 2 torpil daha atıldı.
Peş peşe yaşanan patlamalar sonrası dükkandaki panik anları daha önce içeri bırakılan kask kamerasına yansıdı.