Ordu'da midesinde uyuşturucuyla yakalandı

- Ordu'da yurtdışından gelen S.N.G.M. isimli şahıs, midesinde uyuşturucu ile yakalandı.
- Şahsın midesinde 198,72 gram metamfetamin ele geçirildi.
- Emniyetteki işlemler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışması neticesinde yurtdışından Türkiye'ye giriş yaparak, Ordu'ya geldiği tespit edilen S.N.G.M. isimli şüpheli şahıs yakalandı.
MİDESİNDEN 198 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI
Şüpheli şahsın yutma yöntemiyle vücudunda uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilmesi üzerine, röntgen ve tomografi sonucu şahsın midesinde uyuşturucu olduğu tespit edildi.
Şahsın midesinden toplamda 20 parça halinde 198,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.