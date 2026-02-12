Valilik uyardı: Ankara'da fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor..

Yurdun büyük bir kısmında sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.

Bu kapsamda Ankara Valiliği bir uyarı yaptı.

FIRTINA UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 13 Şubat 2026 cuma gününe dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) beklenmektedir.



Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.