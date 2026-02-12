Abone ol: Google News

Valilik uyardı: Ankara'da fırtına alarmı

ANKARA Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme risklerine karşı uyarıda bulundu.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 17:33
  • Ankara Valiliği, 13 Şubat'ta beklenen fırtına nedeniyle uyardı.
  • Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve zehirlenme risklerine dikkat çekildi.
  • Türkiye genelinde soğuk hava dalgası ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor..

Yurdun büyük bir kısmında sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. 

Bu kapsamda Ankara Valiliği bir uyarı yaptı. 

FIRTINA UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 13 Şubat 2026 cuma gününe dikkat çekildi. 

Açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 13 Şubat 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat) beklenmektedir.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

