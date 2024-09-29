DMM'den "İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddialarına yalanlama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili açıklama yapıldı.

'DEVLET OKULLARI ARASINDA AYRIMCILIK İDDİASI' YALANLANDI

DMM broşürlerle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.

Haberlerde ileri sürülenin aksine, Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesinde "tüm öğrencilerin parasız ulaşım ve parasız yemekten faydalanacağı" yönünde herhangi bir duyuru ya da ilanın yapılmadığı aktarılan açıklamada, "Yayımlanan broşür de Milli Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanan bir broşür değildir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)