Doğalgaz müjdesi verildi: Bu bölgeye ücretsiz yapılıyor

Kocaeli’de çevre dostu yeni bir uygulama başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonu ile “Doğalgaz Teşvikleri ile Kömür Kullanımının Azaltılması ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” hayata geçirildi.

Proje sayesinde, bölgede kömür kaynaklı hava kirliliği önemli ölçüde azalacak.

300 EVE ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ

İHA'da yer alan habere göre, katı yakıt kullanımının önüne geçmek ve hava kirliliğini azaltmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, dar gelirli ailelerin evlerine ücretsiz doğalgaz sistemleri kuruluyor.

Kombi, petek ve tüm ekipmanların yanı sıra işçilik de belediye tarafından karşılanıyor. Pilot bölge olarak belirlenen Dilovası’nda 450 başvurudan 217’si onay aldı.

1 Ağustos’ta başlayan çalışmalarla şimdiye kadar 30 hane doğalgaza kavuştu. Yıl sonuna kadar yaklaşık 300 ailenin bu imkandan yararlanması planlanıyor.