Dul ve yetim maaşı 2026: Ocak ayında dul ve yetim maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıla yaklaşılırken dul ve yetim aylıklarına yapılacak zam, sosyal yardım ödemelerinden yararlanan milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Temmuz ayında gerçekleştirilen son artışın ardından, asgari ücretteki güncelleme ve memur maaş katsayısındaki değişiklikler doğrultusunda dul ve yetim maaşlarının da Ocak 2026 döneminde yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Hak sahipleri, maaşlara yansıyacak artış oranının ne olacağını ve yeni tutarların kaç liraya ulaşacağını merakla takip ediyor.

Peki, Ocak ayında dul ve yetim maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

DUL VE YETİM MAAŞI ZAM ORANI KAÇ OLACAK?

Mevcut uygulamaya göre dul ve yetim maaşları, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncelleniyor.

Bu nedenle Ocak 2026 döneminde memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleştiğinde, dul ve yetim aylıkları da aynı oranda artırılacak. Yeni maaş tutarları, resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak.

Zam hesaplamalarında en önemli etkenlerden biri olan 6 aylık enflasyon farkı, yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkacak.

Temmuz–Aralık dönemini kapsayan bu veriler, memur maaş artışına doğrudan etki edecek ve dolaylı olarak dul ve yetim aylıklarını da belirleyecek.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşecek.

Bu tarihin ardından memur maaş zam oranı ve dul-yetim aylıklarına yapılacak artış kamuoyuna duyurulacak.

Dul ve yetim aylığı zam oranları netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.