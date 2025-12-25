Regaip Kandili akşamı TV’de ne var? İşte kanal kanal kandil programları İslam aleminde manevi değeri büyük olan üç ayların ilk kandili Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor. Bu özel geceyi evlerinde ibadet ve dualarla geçirmek isteyen vatandaşlar, televizyon ekranlarında yayınlanacak kandil programlarını araştırmaya başladı. Bu akşam hangi kanalda kandil programı var?

Göster Hızlı Özet İslam aleminde önemli bir yer tutan Regaip Kandili, bu akşam idrak ediliyor.

Vatandaşlar, bu manevi geceyi evlerinde televizyon kanallarında yayınlanacak özel kandil programları ile geçirecek.

TRT 1, TRT Müzik, TRT Avaz, TRT Türk, ATV ve Kanal D gibi kanallar, Kur'an-ı Kerim okumaları, ilahiler ve dini sohbetleri içeren programlar sunacak. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen ve İslam dünyasında ayrı bir yere sahip olan Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor. Bu anlamlı gecede ibadetlerini evlerinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, televizyonlarda yayınlanacak özel kandil programlarına yöneldi. Televizyon kanalları, Regaip Kandili'ne özel hazırladıkları içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kur'an-ı Kerim okumaları, ilahi dinletileri, dini sohbetler ve duaların yer aldığı programlar, gecenin manevi atmosferini ekranlara taşıyacak. İşte bu akşam televizyon kanallarında yer alacak Regaip Kandili'ne özel programların yayın saatleri ve detayları… TRT 1 Regaib Gecesi – Konya Sultan Selim Camii'nden canlı yayın Saat: 19.45 TRT Müzik O'na Selam – Regaib Kandili Saat: 23.15 TRT Avaz Regaib Kandili Sohbet – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Saat: 18.30 Regaib Kandili Özel Saat: 19.30 TRT Türk Regaib Kandili Fransa – Fransa Lille Eyüp Sultan Camii'nden canlı yayın Saat: 21.00 ATV Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Saat: 20.00 Kanal D Regaip Kandili Özel Saat: 19.45 TRT Radyoları Gün boyu kandilin anlam ve önemine yönelik sohbetler, ilahiler ve özel yayınlar

