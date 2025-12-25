Kars'ın sert kışında domuz ailesi görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısı Kars'ta, kış sert geçiyor.

Kars'ta bir gölün etrafında bulunan sazlıkların arasında anne domuz, yavrularının bir kısmıyla yumak halinde uyurken, diğer yavruların ise sazlıkların içerisinde yiyecek araması, drone ile anbean kaydedildi.

DOMUZLAR YUMAK OLUŞTURDU

Görüntülerde, birbirlerine sokularak vücut ısılarını korumaya çalışan anne ve yavru domuzlar ve etrafta yiyecek arayan yavru domuzlar yer alıyor.