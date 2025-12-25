TEB emekli promosyonu Aralık 2025: Kim ne kadar alacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de emeklilerin bankacılık tercihlerini doğrudan etkileyen promosyon yarışında yeni bir sayfa açıldı. Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan vatandaşlara yönelik hazırladığı güncel kampanyayla dikkatleri üzerine çekti.

Bankadan yapılan bilgilendirmeye göre, emekli müşterilere sunulan promosyon tutarları güncellenirken, kampanyanın kapsamı da genişletildi.

Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını buradan alma sözü veren vatandaşlara toplamda 21 bin TL’ye varan promosyon ödenecek.

21.000 TL PROMOSYON KAMPANYASI

Banka tarafından paylaşılan bilgilere göre, emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden müşteriler, 12 bin TL’ye varan ana promosyon hakkı elde ediyor.

Buna ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere ilave promosyon imkanı sunuluyor.

Elektrik veya doğalgaz faturası zorunlu olmak üzere en az iki adet otomatik ödeme talimatı verenler, 9 bin TL’ye kadar ek promosyon kazanabiliyor.

Bu şartların tamamının sağlanması halinde emeklilere ödenecek toplam promosyon tutarı 21 bin TL’ye ulaşıyor.