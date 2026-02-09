Duman ikazı alan Mısır uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı İstanbul- Kahire seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Mısır hava yolu şirketi Egyptair'e ait uçak, pilotun duman ikazı alması üzerine acil durum bildirerek geri dönüp acil iniş yaptı.