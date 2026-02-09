Duman ikazı alan Mısır uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

- Mısır hava yolu şirketi Egyptair'e ait uçak, İstanbul-Kahire seferi sırasında duman ikazı nedeniyle acil iniş yaptı.
- İGA ekiplerinin yönlendirmesiyle uçak güvenle inişini gerçekleştirdi ve incelemelerde olumsuz bir durum tespit edilmedi.
- Üç saatlik gecikmeden sonra uçak, Kahire seferine devam etti.
İstanbul'dan Kahire'ye gitmek 6 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Egyptair'e ait MS738 sefer sayılı Airbus A320 Neo tipi uçağın pilotları, kokpitte duman görülmesi üzerine Trafik Kontrol Merkezi'ne acil durum bildirdi.
Acil iniş talebinde bulunulması üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı hava kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri hazır duruma getirildi.
OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ
İzin verilmesinin ardından uçak, İGA ARFF ekiplerinin eşliğinde 17L nolu piste sorunsuz şekilde iniş yaptı.
Uçakta yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.
TEKRAR HAVALANARAK KAHİRE SEFERİNİ TAMAMLADI
Uçak, 3 saat gecikmenin ardından tekrar havalanarak Kahire seferini tamamladı.