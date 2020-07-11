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    Dünya Kupası elçisi tatil için Antalya'da

    Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası güzeli Victoria Lopyreva, Türkiye'ye gelerek tatil yapmayı tercih etti. Lopyreva, "Uzun süre kalacağım." dedi.
    • DHA
    • 11.07.2020 - 18:02
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    Dünya Kupası elçisi tatil için Antalya'da

    2018 Dünya Kupası elçisi Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi

    Rus güzel daha önce geldiği ve hayran kaldığı İstanbul'un ardından bu kez de rotasını turizm cenneti Antalya'ya çevirdi.

    "UZUN SÜRE KALACAĞIM"

    Dünya Kupası öncesi tanıtım amaçlı ülkeleri dolaşan ve İstanbul'da Galatasaray'ın stadına gelerek çeşitli etkinliklere katılan Victoria Lopyreva, Antalya'da yaptığı açıklamada, "Türkiyeye gelmekten son derece mutluyum. Ailem ile uzun bir süre burada kalacağım." dedi.

    Dünya Kupası elçisi tatil için Antalya'da #1

    EŞİ VE ÇOCUĞUYLA GELDİ

    Özel uçak ile Antalya'ya çocuğu ve eşi ile gelen Rus güzel, şu anda Celta Vigo'da futbol oynayan ve Rusya Milli takımı golcüsü Smolov ile evliydi.

    Dünya Kupası elçisi tatil için Antalya'da #2

    Dünya Kupası elçisi tatil için Antalya'da #3

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