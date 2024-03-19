Düzce'de 1 haftada 8 bin araç denetlendi Düzce’de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417’sine cezai işlem uygulandı.

İHA

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında da denetimlerine devam ediyor.

8 bin 96 araç denetlendi

Bu çerçevede Ramazan’ın başladığı 11 Mart'tan itibaren yapılan trafik denetimlerinde 94 okul servisi, 281 motosiklet ve 7 bin 721 araç olmak üzere toplam 8 bin 96 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kural tanımayan bin 417 araç ve sürücüye toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulandı.

110 araç ise trafikten men edildi

Ayrıca yapılan kontrollerde 16 bin 587 kişi sorgulanırken, 30 aranan şahıs gözaltına alındı. Uygulamalarda 110 araç ise trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)