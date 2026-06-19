İran: Anlaşma ihlal edilirse düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz

ABD ile varılan mutabakata ilişkin İran'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, kendilerine verilen görevin anlaşmanın şart ve hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz" paylaşımında bulundu.

Anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda buna verecekleri yanıtın sert olacağı konusunda uyaran Kalibaf, "Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI ASLA ESKİ KOŞULLARINA DÖNMEYECEK"

Paylaşımında saatler önce İran devlet televizyonuna konuşan Kalibaf, "Savaşın ortasında bir paylaşım yapmış ve 'Hürmüz Boğazı asla eski koşullarına dönmeyecek' demiştim. Bugün de aynı görüşteyim" demişti.

Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuk ve denizcilik kurallarına aykırı bir tutum sergilemeyeceklerini dile getiren Kalibaf, "Uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğiz. Uluslararası hukuka göre boğazlara kıyısı bulunan ülkelerin hem hakları hem de yükümlülükleri vardır. Bu haklardan biri de sundukları hizmetler karşılığında diğer ülkelerin ücret ödemesidir" şeklinde konuşmuştu.

Mutabakatın imzalanmasına rağmen ABD yönetimine yönelik güvensizliğin sürdüğünü ifade eden Kalibaf, "Nihai anlaşmaya varılsa ve hatta bu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylansa bile yine de güvenilir değildir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu metinde İran'a ödenecek 300 milyar dolar savaş tazminatının 'yeniden imar ve ekonomik kalkınma' ifadeleriyle yer aldığını belirten Kalibaf, şunları kaydetmişti:

“Mutabakat metninde üstlendiğimiz her yükümlülük, 'adım karşılığında adım' ilkesi temelinde kabul edilmiştir. 13. madde de tam olarak bu esasa göre düzenlenmiştir. ABD, yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de herhangi bir adım atmayacağız.”

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