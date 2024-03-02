Düzce'de 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı Düzce’de 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

Ülke genelinde aranan şahıslar güvenlik güçleri tarafından tek tek yakalanıyor.

17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen önleyici faaliyetler neticesinde "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçundan aranma kaydı bulunan ve 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)