Düzce'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: Bir kişi hipotermi nedeniyle öldü

- Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 28 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
- Tır dorsesinde baygın bulunan iki kişiden biri olan Ahmet Muhammedi, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.
- Tır sürücüsü O.B. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.B. idaresindeki tırdan şehir merkezinde göçmenlerin indirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
28 AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tırın dorsesindeki 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
ŞAHIS, HİPOTERMİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Kontroller sırasında dorsedeki iki kişinin hareketsiz yattığını fark eden jandarma, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 20 yaşındaki Ahmet Muhammedi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan otopside, Muhammedi'nin soğuk havaya bağlı vücut ısısının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili tır sürücüsü O.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.