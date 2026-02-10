ŞOK’tan 14 Şubat’a hazırlık: Çeşit çeşit hediyeler geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ŞOK Marketler, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı.

Bu haftaki broşürde evde kullanım için tercih edilen elektrikli aletlerden mutfak ekipmanlarına, oyuncaklardan küçük ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer aldı.

Uygun fiyatlı seçenekleriyle dikkat çeken ürünler, ŞOK mağazalarında sınırlı stoklarla satışa sunuldu.

Katalogda özellikle turbo fanlı ankastre set, şarjlı dikey süpürge ve çelik tencere setleri öne çıkan ürünler arasında bulunurken, yaklaşan Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan hediyelik alternatifler de alışveriş yapanların ilgisini çekti.

İşte ŞOK 11 Şubat aktüel ürünler: