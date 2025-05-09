Düzce'de haşemalı kadını havuza almayan tatil sitesine ceza

AA & Ensonhaber

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan bir sitede yaşayan Meral Algün, geçtiğimiz yıl temmuz ayında, tesettür mayo ile girdiği ortak kullanım havuzunda uyarıyla karşılaştı. Önce havuz görevlisinin, ardından da site yöneticisinin “yasak” gerekçesiyle yaptığı müdahale sonrası Algün, durumu emniyete taşıdı.

Yapılan şikâyet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünün engellenmesi” suçlamalarıyla site yöneticisi A.K. ile görevli S.D. gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her iki isim hakkında “inanç ve kanaat özgürlüğüne müdahale” suçlamasıyla Akçakoca Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Bu süreçte Meral Algün, uğradığı ayrımcılık nedeniyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) da başvurdu. Kurumun yaptığı değerlendirme sonucunda site yönetimine din ve inanç temelli ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle 150 bin lira idari para cezası verildi.

TİHEK: ANAYASA VE EVRENSEL HUKUK İHLAL EDİLDİ

TİHEK kararında, herkesin din, inanç ve kanaat özgürlüğünün anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığı hatırlatıldı. Olayda Algün'ün farklı bir muameleye maruz kaldığına dair çok sayıda somut delilin bulunduğu vurgulandı.

Kararda, site yönetiminin dayanak gösterdiği 7 Temmuz 2024 tarihli Genel Kurul kararı ile havuz girişine asılan “Haşemayla havuza girilmez” ibaresinin, açıkça inanca dayalı kıyafet tercihini hedef aldığı ifade edildi. Ayrıca “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik”te, yalnızca mayoyla girilmesi gerektiği belirtilmesine rağmen tesettür mayo özelinde bir yasak bulunmadığının altı çizildi.

TİHEK, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan görüşe de atıf yaparak, tesettür mayo ile diğer yüzme giysileri arasında hijyen bakımından bir fark olmadığını belirtti. Müdahalenin meşru bir amaca hizmet etmediği ve ölçülülük ilkesi ile bağdaşmadığı yönünde görüş bildirdi.

"DOĞRUDAN AYRIMCILIK" TESPİTİ

Kurum, olayda doğrudan ayrımcılığın söz konusu olduğunu belirterek, Algün’ün inancı nedeniyle sunulan kamusal hizmetten eşit şekilde faydalanmasının engellendiğini kaydetti. Yapılan müdahalenin ayrımcılık yasağına aykırı olduğu ve kamu yararını zedelediği vurgulandı.

Sonuç olarak site yönetiminin söz konusu eylemi nedeniyle 150 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. TİHEK, kararında ayrımcılık yasağının ihlal edilmesinin toplumsal etkilerine dikkat çekerek, benzeri olayların önlenmesi adına bu tür kararların caydırıcı rolüne vurgu yaptı.