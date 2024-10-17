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İHA

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına, denizdeki dalga boyunun 5 metreyi aşmasına neden oldu. Olumsuz hava koşulları yüzünden balıkçılar, teknelerini denize açmakta zorlandı.

DENİZDE ÇIKAN HORTUM, EVLERE ZARAR VERDİ

Dalgaların liman içine kadar ulaşması sonucu, balıkçılar teknelerini güvenli bölgelere çekmek zorunda kaldı. Bazıları ise teknelerini karaya çıkarmayı tercih etti. Fırtınanın etkisiyle ilçeye bağlı Karaburun mevkisinde denizde hortum meydana geldi.

Bu olumsuz hava şartları sahil boyunca bazı evlerin çatılarına zarar vererek hasara yol açtı.