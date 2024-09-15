Düzce'de MDF yüklü tır alev alev yandı Düzce'de MDF yüklü tır otoyolda alev alev yandı. Yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

İHA

Düzce'de Anadolu Otoyolu Üçköprü mevkiinde Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan T.G. idaresinde ki 34 HP 4370 plakalı MDF yüklü tır, dorse kısmından bir anda yanmaya başladı.

TIRDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevlerin yükseldiğini gören sürücü aracını apar topar terk ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen tırdaki yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın söndürülmesinin ardından 2 şeritten verilirken, tırın kaldırılma çalışmalarına ise sabah saatlerinde başlanılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)