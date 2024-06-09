Düzce'de otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı Düzce’de otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Düzce'de Boğaziçi Yazlık Mahallesi’nde, Düzce’den Akçakoca istikametine seyir halinde olan N.İ. idaresindeki 34 NTV 20 plakalı Mercedes marka otomobil aynı istikamette seyir halinde olan F.G. idaresindeki 81 DH 410 plakalı Hyundai marka kamyonete araca arkadan çarptı.

Aracın önü paramparça oldu

Çarpışmanın etkisi ile savrulan pikap bariyerlere çarparak durabilirken, otomobilin ön kısmı ise paramparça oldu.

Yaralılar tedavi altında

Kazada yaralanan otomobildeki N.İ., S.S. ve İ.S. isimli kişiler hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)