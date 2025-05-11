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DHA

Düzce’de Gündolaması köyünde hayvan hırsızlıklarının önlenmesi çerçevesinde jandarma ekiplerince yapılan devriye esnasında merada otlayan büyükbaş hayvanın doğum esnasında zorlandığını fark eden jandarma personelleri hemen hayvanın yanına giderek büyükbaş hayvanın doğumuna yardımcı oldu.

HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Doğum yapan büyükbaş hayvanın ve yavrusunun durumunu kontrol eden jandarma ekipleri daha sonra hayvanın sahibi olan Ömer Konca’ya durum bildirerek, hayvanları sağ olarak sahibine teslim etti.