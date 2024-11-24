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İHA

Düzce’nin Sinekli Yaylası'nda yaşayan Mehmet Albayrak, rakımı bin 500 metre olan bölgede 24 Kasım 2024 sabahı itibarıyla kar kalınlığının 1 metreyi aştığını ve yağışın aralıksız sürdüğünü belirtti.

Albayrak, "Kar keyfine çıkmayı düşünenler varsa dikkatli olmalı, çünkü kar seviyesi hızla artıyor." diyerek vatandaşları uyardı.

ÇARPICI BİR MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Sinekli Yaylası'na gitmeyi planlayanlar için bu durum, hem bir uyarı hem de doğa tutkunları için çarpıcı bir manzara sunuyor.