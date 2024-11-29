Edirne polisinden 'Şok' uygulama: Araçlar didik didik arandı

İHA

Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirilen genel güvenlik ve asayiş uygulamasında araçlar tek tek durduruldu, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan şahıslar üst aramasından da geçirildi.

KENT GENELİNDE GENİŞ KATILIMLI DENETİM

Ayrıca sürücülere alkolmetre ile de ölçüm yapıldı. Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya, emniyet müdürlüğünün tüm birimleri katılım sağladı.

Uygulama noktalarını dolaşan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ekiplerden bilgi aldı.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler bölgede kuş uçurtmadı.

Araçlardan indirilen sürücü ve yolcu olarak bulunan şahısların kimlik kontrolü yapıldı, bagajlar ve araçların içi de tek tek kontrol edildi.

Geniş katılımlı gerçekleştirilen uygulamalarda pek çok noktada aynı anda denetim yapıldı.

236 ŞAHIS SORGULANDI, 113 ARAÇ ARANDI

Denetimlerde 236 şahıs sorgulandı. 113 araç kontrol edildi. Toplamda 7 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamada herhangi bir sorunla karşılaşılmadı ve normal olarak son verildi. Halkın huzur ve güven ortamının sağlanması için gerekli denetim ve uygulamaların sık sık yapılacağı belirtildi.

"KURALLARA UYUYORUZ"

Trakya Üniversitesi Motosiklet Topluluğu Başkanı İlhan Şengül, denetime denk geldiklerini ancak kurallara uydukları için herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını söyledi.

Herkesin kask ve gerekli ekipmanları kullandığını belirten Şengül, kask takmayan ve sürücü belgeleri olmayan arkadaşlara da belgelerini tamamlamaları gerektiğini söylediklerini aktardı.

Uygulamaların trafikte yapılan yanlışları düzeltmek adına çok gerekli olduğunu söyleyen Şengül, "Tüm ekiplere teşekkür ederiz. Herkesin iyiliği için çalışıyorlar" dedi.

"UYGULAMALARI YERİNDE VE DOĞRU BULUYORUM"

Trakya Üniversitesi Motosiklet Topluluğu Üyesi Yaren Şenol, bilinçli ve kurallara uygun şekilde trafiğe çıkılması ve kask takmanın ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan uygulamaları yerinde ve doğru bulduğunu belirten Şenol, diğer sürücülere seslenerek, "Lütfen kaskınızı takın, canınızı koruyun, hiç bir şey sizden daha değerli değildir" diyerek kurallara uyum çağrısında bulundu.