Edirne ve Hatay'da 728 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devem ediyor.

Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza ekipleri tarafından sınırlarda kuş uçurmuyor.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Edirne'ye bağlı Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, gümrük sahalarına gelen şüpheli araçlar üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 544 kilogram skunk, Kapıkule Gümrük Kapısında yaklaşık 61 kilogram esrar ele geçirildi.

TOPLAM 728 KİLO

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yurttan ayrılmak üzere İskenderun Limanı'nda bulunan bir konteynerde yapılan incelemelerde, yaklaşık 123 kilogram captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 operasyonda 572 milyon lira değerinde toplam 728 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, Edirne ve İskenderun Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.