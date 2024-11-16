Edirne'de 29 bin 60 adet makaron ele geçirdi

İHA

Edirne'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Keşan'da tütün mamüllerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, 7 kişiye ait 9 adreste arama yapıldı.

29 BİN 60 ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 29 bin 60 adet kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 103 bin 950 adet boş makaron, 6 adet sigara sarma makinesi, 1 adet sigara paketleme makinesi, 40 kg kıyılmış tütün, 186 adet boş sigara kutusu, 1090 adet paketlemede kullanılan kilitli poşet, 28 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.