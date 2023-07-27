Edirne'de 3. kattan düşen Güneş bebeğin durumu ağır

DHA
Edirne'de yaşayan 3 yaşındaki Güneş bebek, ölümden döndü..
Saat 12.30 sıralarında Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Yasemin Sokak'ta meydana gelen olayda Güneş Tabakçı, annesi başka bir odada olduğu sırada pencerenin sinekliğinin açılması sonucu 3'üncü kattan düştü.
Küçük çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güneş Tabakçı, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kafa travması geçirdi
Kafa travması geçirdiği belirlenen ve hayati tehlikesi bulunan Tabakçı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.