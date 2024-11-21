İHA
Edirne'nin Yıldırım Hacısaraf Mahallesi Karacapaşa Sokak'ta Erdoğan Atalan'a ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Evde hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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