Edirne'de dalış için denize giren genç vurgun yedi

Edirne'de dalış için denize giren genç vurgun yedi

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Vurgun yedikten sonra kalbi duran, sonrasında da tekrar hayata döndürülen 17 yaşındaki Yağız, ambulans helikopter ile İstanbul’a gönderildi.

Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan Karaincirlik sahiline gelen 17 yaşındaki Yağız Korkmaz, dalış için girdiği denizde bir süre sonra vurgun yedi.

KALBİ DURDU

Bilincini kaybeden genç, daha sonra su üstüne çıktı. Aniden artan basıncın etkisiyle kalbi duran gecin yardımına ise çevredeki vatandaşlar yetişti.

Durumun haber verilmesiyle bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından Enez’den Keşan’a getirilen genç, kalbinin tekrar çalışması sağlanarak hayata döndürüldü.

Denizde vurgun yiyen genç, ambulans helikopter ile İstanbul’a gönderildi

AMBULANS HELİKOPTER İLE İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Bu sırada Atatürk Stadı’na bilinci kapalı halde getirilen Yağız Korkmaz, ambulans helikopter ile birlikte Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Hastanesi’ne sevk edildi.