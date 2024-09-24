Edirne'de Derya Uluğ'un sahnesinde zabıtadan dans şovu Sanatçı Derya Uluğ'un sahnesinde zabıta kıyafetiyle dans eden memurun hareketleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İHA

Edirne'nin İpsala ilçesinde 23'üncüsü düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne alan Derya Uluğ'un sahnesi esnasında dikkatini çeken zabıta memurunu sahneye çıkartması sonucu renkli görüntüler ortaya çıktı.

ZABITADAN DANS ŞOVU

Şarkıcı Derya Uluğ, Edirne'deki konserinde görevli olan zabıta memurunun sahne önündeki performansını beğenmesi sonucu sahneye davet etti. Sahneye çıkan zabıta memuru Hasan Ur'un performansı büyük ilgi gördü. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden adam, sahnede bir süre Uluğ'a eşlik etti.

Uluğ, Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' parçasını söylerken Hasan Ur'un sahnede zabıta kıyafetleri ile ritmik oynaması beğeni topladı. Uluğ'un performansına dans ederek eşlik eden vatandaş, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)