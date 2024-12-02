Edirne'de feci kaza! Polonyalı tır sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Edirne'de Polonya uyruklu tır sürücü Popowczak Mıeczyslaw'un (71) tırı arızalandı.

ARACI YOL KENARINA ÇEKEREK TAMİR EDİLMESİNİ BEKLEDİ

Tırı yolun kenarına çeken Mıeczyslaw, çağırdığı tamirciyle tırı tamir etmeye başladı. Tırın yolda kalan kısmına çıktığı sırada Mıeczyslaw'a seyir halindeki Galip A.'nın kullandığı 50 DV 944 plakalı tır çarptı.

BAŞKA BİR TIRIN ÇARPMASI SONUCU BAŞKA BİR ARACIN ALTINA SAVRULDU

Tırın çarpması sonucu savrularak önde bulunan hafif ticari aracın altına sıkışan Mıeczyslaw ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

POLONYALI SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı tır sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Lalapaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Galip A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.