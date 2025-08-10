Edirne’de hasat başladı: 1 damla suya ihtiyaç duymadan yetiyor, eken köşeyi dönüyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde, kuraklığa karşı dayanıklılığıyla bilinen süpürge otunda hasat dönemi başladı.

Üreticinin yüzünü güldüren süpürge otu hasat edildikten hemen sonra tamamen el emeğiyle işlenerek geleneksel süpürgeye dönüştürülüyor.

Bölge ekonomisinde büyük bir tutan süpürge otu yaklaşık 5 bin dekarlık alanda gerçekleştiriliyor. Yıllık 500 ton üretim imkanı sunan süpürge otu üreticiyi memnun ediyor.

ABD’YE İHRAÇ EDİLİYOR!

Ekiminden hasadına kadar tamamen el emeğiyle yetiştirilen süpürge otu, hasadının ardından kurutma, tohum ayıklama ve demetleme işlemlerinin ardından ustalar tarafından geleneksel süpürge haline getiriliyor.

Ürün, Edirne ve Sakarya’daki süpürge borsalarında satılıyor ve Irak, İran, Suriye ile ABD’ye ihraç ediliyor.

Süpürge otunun ton fiyatının 85 bin lira civarında olduğunu belirten üretici Hasan Çakıcı, “Büyük emek harcıyoruz. Ürünümüzün daha fazla satılmasını istiyoruz” ifadeleriyle dikkat çekti.