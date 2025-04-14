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Edirne'de kalp krizi geçiren vatandaş kıraathaneye sığındı: Kurtarılamadı

Edirne'de kalp krizi geçiren vatandaş kıraathaneye sığındı: Kurtarılamadı Edirne'de yolda yürürken kalp krizi geçiren 54 yaşındaki vatandaş, kıraathaneye girip yardım istemesinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.