Edirne'de orman yangını: Köyler tahliye ediliyor

Edirne'de alevlerin devasa boyuta ulaştığı orman yangınında, yüzlerce vatandaş tahliye edildi.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 02:40
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde çıkan yangın etkisini artırarak devam ediyor.

DEVASA YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Devasa boyuta ulaşan yangın, çok sayıda yerleşim yerini tehdit ediyor. Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinin birçoğu alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden de gelen ekiplerin desteğiyle alevlere müdahale ediliyor.

Rüzgarın şiddetini artırdığı bölgede yangının hızı da artarak devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin ürkütücü görüntüsü, kilometrelerce uzaktan dahi görülebiliyor.

