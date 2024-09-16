Edirne'de ot yangını! Otoyol bir süre trafiğe kapatıldı
DHA

Edirne'de çıkan yangın trafiği olumsuz etkiledi..

TEM Otoyolu'nun gişelerine yaklaşık 500 metre mesafede, yol kenarında ot yangını çıktı. Otoyolu duman kapladı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUMANLAR GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

Polis, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle otoyolda trafiği çift yönlü trafiği kapattı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA OTOYOL TRAFİĞE AÇILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otoyol yaklaşık 30 dakika sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilay Yalçınkaya Kaynak
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