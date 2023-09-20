Edirne'de otomobil sulama kanalına uçtu

İHA
Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı Beldesi’nde Burak Görmen’in kullandığı otomobil, sulama kanalına uçtu.
Araçtakiler hastaneye kaldırıldı
Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü Burak Görmen ve arkadaşı Ahmet Karacan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Meriç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay anı kamerada
Hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla sulama kanalından çıkarıldı.
Otomobilin sulama kanalına uçma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)