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Edirne'de tırın kupa kısmına gizlenen kaçak telefonları jandarma yakaladı

Edirne'de tırın kupa kısmına gizlenen kaçak telefonları jandarma yakaladı Edirne Kapıkule'de jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerince bir tırda yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 79 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ele geçirildi.