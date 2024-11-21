İHA
Edirne Kapıkule gümrük kapısı bölgesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat unsurları ile birlikte müşterek arama yapıldı.
ARACIN ÜST TEPE KUPASINA GİZLEDİ
Bir tırın kupa bölgesine gizlenmiş vaziyette, 79 adet gümrük kaçağı android cep telefonu ve cep telefonu kılıfı ele geçirilerek el konuldu.
Olay ile ilgili Edirne Cumhuriyet Savcılığının talimatları ile şahıs gözaltına alınarak hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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