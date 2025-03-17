Terör örgütüne üyelikten aranan şahıslar sınırdan geçip kaçmaya çalışıyor.

Güvenlik güçleri sınır bölgelerinde kaçaklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de güvenlik güçlerinin son bir hafta içinde yaptığı çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni paylaşım geldi..

YAKALANAN 25 ŞÜPHELİDEN 13'Ü TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 14'ü FETÖ, 3'ü PKK olmak üzere 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu..

Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı..

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEMİZDE SUÇ İŞLEYEREK KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI ELZEMDİR"

Sınırlarımızda alınan ve alınmaya devam eden fiziki güvenlik tedbirleri; terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi (FETÖ ve PKK/KCK), düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurtdışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir.



Yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar sonucunda sadece Edirne-Kırklareli sınır hattında ve sınır kapılarında 1 Ocak-6 Mart 2024 tarihleri arasında 887 göçmen kaçakçısı organizatörü, 652 terör örgütü mensubu (FETÖ, PKK/KCK) ve 765 adli suçlardan (kasten adam öldürme, uyuşturucu vb. hapis cezası almış olan) olmak üzere toplam 2 bin 304 şahıs yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştır.



Edirne Valimizi, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Edirne İl Jandarma Komutanlığımız ile İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.