Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem duyuruldu..

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 18.07'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı..

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İlk bilgilere göre, şu ana kadar herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı.