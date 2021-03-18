Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen ve İzmir açıklarında kurtarılan 158 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerini görünce Türkiye sloganları atarak alkış tuttu.

Çeşitli nedenlerle Ege ve Akdeniz üzerinden batılı ülkelere kaçak yollarla gitmek isteyen göçmenlerin dramı sürüyor.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik acımasızca uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. 158 göçmen Türk kara sularına itilirken, Türk Sahil Güvenlik ekipleri yine imdada yetişti.

8 SALDAKİ 158 GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Mart saat 19.50’de, Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 can salı içerisindeki 158 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ege Denizi'nde mahsur kalan göçmenler, Türk Sahil Güvenliğini alkışlarla karşıladı-Video

SAHİL GÜVENLİK'İ TÜRKİYE SLOGANLARI İLE KARŞILADILAR

Sahil Güvenlik ekipleri ise kurtarma anına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören can salı içerisindeki göçmenler, alkışlarla "Türkiye” diye bağırarak sevinçlerini gösterirlerken, göçmenlerden birisinin “Yunan sularından alıp, bizi burada bırakıp kaçtılar” demesi de kayıtlarda yer aldı.

"SİZİ GÖRDÜK DAHA İYİ OLDUK"

Ayrıca, Sahil Güvenlik personeli, "Sağlık durumu kötü olan var mı?" diye sorarken, göçmenlerden birisinin, "Sizi gördük daha iyi olduk" diye cevap verdiği görüldü. Personelin, "Tamam ben buradayım, hepinizi alacağız" sözleri ise yine göçmenler tarafından alkışlarla karşılandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, yasa dışı yollardan Türkiye’yi terk etmeye çalışan 6 şüpheli de gözaltına alındı.