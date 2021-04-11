Ege'de denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen KT-1 tipi eğitim uçağın enkazı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisinin vinci ile çıkartıldı. Enkaz, gemi vinci yardımıyla TCG Alemdar gemisine konuldu.

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi uçak, 9 Nisan'da saat 10.40'ta Foça açıklarındaki İngiliz Burnu Orak Adası önlerinde denize düştü.

Uçağın düştüğünü gören balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Uçaktaki fırlatma sistemi sayesinde paraşütle atlayıp, denize düşen pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, kurtarılarak sahile çıkarıldı.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı ise ilk verilere göre eğitim uçağının motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

ÇALIŞMALARA DÜN BAŞLANDI

Düşen uçağı denizden çıkarmak için dün çalışmalara başlandı.

İstanbul'dan gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisi ve dalgıçlarla yapılan çalışmalar gece saatlerine kadar sürdü.

GECE YARISI ARA VERİLDİ

Gece yarısı çalışmalara ara verildi. Gece boyunca 2 Sahil Güvenlik botu bölgeden ayrılmayarak güvenliği sağladı.

Karadan Foça Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolü sağladığı bölgede, su altındaki enkaz çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte kaldığı yerden devam etti.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar gemisinin su altı arama ekipleri, önceki gün yeri belirlenen ve şamandıra yerleştiren noktada bugün uçağın enkazına ulaştı.

Denizden çıkarılan enkaz, gemi vinci yardımıyla TCG Alemdar gemisine konuldu. Çalışmanın tamamlanmasının ardından TCG Alemdar da bölgeden ayrılmak üzere hareket etti.