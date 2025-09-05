Abone ol: Google News

Ege'de Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik

Ege Denizi Saros Körfezi açıklarında Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerginlik yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 23:23
Ege’de Saros Körfezi’nde Türk ve Yunan balıkçılar arasında gerilim had safhaya çıktı.

TÜRK BALIKÇILAR, YUNAN TEKNELERİNİ GERİ PÜSKÜRTTÜ

Semadirek Adası ile Enez arasında, Yunan balıkçı teknelerinin Türk balıkçıların üzerine sürmesiyle başlayan olayda, Türk balıkçılar sessiz kalmadı.

Haberleşme sistemleriyle hızla organize olan Türk gırgır ve trol tekneleri, tacizde bulunan Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip ederek geri püskürttü.

Yaşanan anlar Türk balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

