Ege'nin en bakir bölgesi: İzole tatil isteyen buraya! Haritada bile bulunmuyor...

Kalabalıktan uzak kalmak, kafasını dinlemek, izole olmak isteyenler...

Kuzey Ege'nin maviyle yeşilin buluştuğu noktalarından Dikili, denizi, 40 kilometrelik kumsalı, şifalı termal kaynaklarıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak öne çıkıyor.

İzmir'e 120 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin Bademli bölgesi ise henüz keşfedilmemiş doğaya ve irili ufaklı çok sayıda koya sahip.

Mavi ve yeşilin birçok tonunu barındıran koylar, adeta görsel şölen oluştururken, izole tatil arayanlar için ön plana çıkıyor.

DİKİLİ'NİN BAKİR KOYLARI

Zindancık Koyu ise beyaz kumu, berraklığı, sakinliği, doğallığı, mavinin her tonu ile huzur veriyor. Bademli Koyu da mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Hanımın Koyu, Pissa Plajı ve Killik ile Fame koyları da turkuaz renkli sularıyla insanı hayran bırakıyor. Buradan Garip ve Kalem adaları da görülebiliyor.

Yüzmek için en ideal yerlerden olan Akvaryum Koyu ise bembeyaz kumların üzerindeki turkuaz renkli deniz suyu ile "Ege'nin Maldivleri" olarak nitelendiriliyor.

Güzel görüntüsüyle insanı kendine hayran bırakan Hayıtlı Koyu'nun üst kısmında ise termal tesis bulunuyor. Şifalı termal sulara sahip bölgedeki Ilıca Koyu'nda, deniz suyunun altından sıcak su çıkıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, amazon kadın savaşçılarının hüküm sürdüğü yer olarak bilinen Çandarlı'yı ziyaret ettikten sonra yakın destinasyonlar olan Bergama, Ayvalık ve Foça'ya da geçebiliyor.